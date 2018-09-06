Manisaspor'da Aslan gençlere güveniyor

MANİSA, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sarıyer\'e 2-1 kaybeden Manisaspor\'da Teknik Direktör Erkan Aslan, cumartesi günü iç sahada oynanacak Hacettepe maçı öncesi iddalı konuştu. Eski futbolcularından Iwanski\'ye olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinince bu sezon düştüğü 2\'nci Lig\'e eski 6 puanla son sırada başlayan Manisaspor\'da genç bir ekiple mücadele ettiklerini hatırlatan Aslan, \"Sezon başında çocuklarımıza inanmayan çok insan vardı. Sarıyer\'e yenilmemize rağmen oyuncularımızın sergilediği performans bize çok olumlu sinyaller verdi\" dedi.

\"Maç sonunda soyunma odasında herkes ağladı, kahroldu\" diyen Erkan Aslan, \"Gerçekten bu bize umut veriyor. Çocuklarımız Manisaspor\'u hak ettiği yere getirecek\" ifadelerini kullandı.

Yönetime de övgüler yağdıran genç teknik adam, \"Manisaspor\'da yönetim değişti. Başkanımız ve yöneticilerimiz çok büyük zorluklarla mücadele ediyorlar. Ancak bizi hiç bir şeyden mahrum etmemeye çalışıyorlar\" diye konuştu.

Manisaspor\'un ligde Hacettepe ile cumartesi günü oynayacağı sezonun ilk iç saha maçının bilet fiyatları kapalı alt 5, kapalı üst ve misafir 15, VIP tribün 20 TL olarak açıklandı.