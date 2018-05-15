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Spor

Manisaspor'da Asım sözleşmesini tek taraflı fesih etti

MANİSA, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e düşen Manisaspor'da kadrodaki yabancılar ve tecrübeli futbolcuların büyük kısmının sezon içinde ayrılmasından sonra gençlerden de kopmalar başladı

15 Mayıs 2018 14:55

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e düşen Manisaspor\'da kadrodaki yabancılar ve tecrübeli futbolcuların büyük kısmının sezon içinde ayrılmasından sonra gençlerden de kopmalar başladı. Geçen hafta Mehmet Enes\'in ayrıldığı Tarzan\'da en çok göze batıp gelecek vaad eden isimlerden olan 19 yaşındaki Asım Hamzaçebi de parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı. Bu sezon 21 maçla en çok forma giyen genç oyuncu olup asgari ücretten maaş alan Asım, bu para bile kendisine ödenmeyince fesih hakkı kazandı. 
Genç defans oyuncusunun altyapısından yetiştiği kulüple Mayıs 2019\'a kadar sözleşmesi bulunuyordu. Abdülkadir Korkut, Hikmet Balioğlu, Hüseyin Tok, Timur Karagülmez, Uğur Pamuk, Ümit Yasin Arslan ve Ömer Buğdaycı\'nın ay sonunda serbest kalacağı transfer yasaklısı Manisaspor, eski futbolcularından Simpson\'a haziran ayı içinde 750 bin Euro ödeyemezse FIFA\'dan 6 puan silme cezası alacak. Yok olmanın eşiğindeki kulüpte henüz tarihi belli olmayan olağan kongre öncesi hiçbir hareketlilik yaşanmıyor.

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