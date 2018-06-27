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Spor

Manisaspor'da Alper pişmanlığı

MANİSA, (DHA) TFF 2

27 Haziran 2018 19:11

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisaspor\'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Alper Önal, Süper Lig\'in yeni temsilcisi Ankaragücü ile anlaştı.
Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki forveti elinden kaçırarak ciddi bir bonservis ücreti kazanma şansını elde edemedi. Manisaspor\'da geçen sezon 17 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsan Alper, Başkent ekibiyle 5 yıllık kontrat imzaladı. Mali sıkıntılarla boğuşan Tarzan, Alper\'in yuvadan uçmasıyla hem oyuncusunu hem de önemli bir geliri elinden kaçırdı.

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