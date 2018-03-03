Manisaspor'a bir puanı, kalecisinin uzatmada attığı gol getirdi!

Denizlispor - Grandmedical Manisaspor: 2-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Önder Yılmaz (xx), Habip Tiryaki (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx) - Canberk (xxx), Lazic (xx), Burak (xx) (Dk. 79 Veli x), Alperen (xx), Keremcan (xx), Ziya (xxx), Assiati (xx), Barış (xx) (Dk. 66 Hüseyin x), Kappel (xxx) (Dk. 87 İsmail Haktan), Mehmet (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xxxx) - Ümit (xx), Asım (xx), İlkay (xxx), Kemal (xx), Kağan (xx), Sebaihi (xx) (Dk. 85 Uğur), Timur (xx), Alper (xx) (Dk. 82 Akın), Bakaki (x) (Dk. 77 Furkan x), Perovic (xx)

GOLLER: Dk. 9 İlkay, Dk. 90+3 Göktuğ (Manisaspor) - Dk. 13 Kappel, Dk. 56 Ziya (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ziya, Alperen, Keremcan (Denizlispor) - Sebaihi, Kemal (Manisaspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de düşme potasında bulunan iki Ege ekibinin kapışmasında kazanan çıkmadı: 2-2. Manisaspor, maçın 9\'uncu dakikasında İlkay\'ın golüyle öne geçerken, Denizlispor 13\'te Kappel\'le dengeyi sağladı ardından 56\'da Ziya\'nın müthiş golüyle skor avantajını yakaladı. Ancak karşılaşmada son sözü Manisaspor\'un genç kalecisi Göktuğ söyledi. Maçın uzatma dakikalarında Manisaspor\'un kullandığı köşe atışında kalesini terk edep Denizlispor ceza sahasına koşan genç eldiven arka direkte topa dokunup takımını ipten aldı. Bu sonuçla ev sahibi Denizlispor puanını 27\'ye yükseltti ancak ateş hattından kurtulamadı. Manisaspor ise 15 puana çıktı, 17\'nci sırada kaldı. Karşılaşmayı 4 bine yakın futbolsever izlerken, Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezon görev yaptığı eski takımı Manisaspor\'a rakip oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de karşılaşmayı protokol tribününde takip etti.

9\'uncu dakikada konuk Manisaspor öne geçti. Sebaihi\'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu İlkay, kafayla filelere gönderdi: 0-1

13\'üncü dakikada Denizlispor skoru eşitledi. Aissati\'nin pasıyla buluştuktan sonra ceza sahası önünde iki rakibini geçip yerden sert vuran Kappel tabelayı değiştirdi: 1-1.

16\'ncı dakikada Ziya\'nın sol kanattan ortasında Kappel\'in plase vuruşuyla top yan direği sıyırarak dışarı çıktı.

32\'nci dakikada Kappel\'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yan direkten döndü.

41\'inci dakikada Sebaihi sağdan korneri kullandı, Alper\'in kafa vuruşu sonuç getirmedi.

56\'ncı dakikada Denizlispor yenik durumdan skoru lehine çevirdi. Barış\'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Ziya\'nın yaklaşık 20 metreden sert şutu ağlarla buluştu: 2-1.

59\'uncu dakikada Mehmet Akyüz\'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kappel\'in yerden şutunu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

90+1\'inci dakikada Kaan\'ın sol kanattan ortasında Perovic\'in ceza sahası içindeki röveşatasını kaleci Asil tokatladı.

90+3\'üncü dakikada Manisaspor kalecisi Göktug takımını ipten aldı. Timur\'un kullandığı köşe vuruşunda hücuma çıkan genç eldiven Göktuğ, arka direkte topa dokunarak Tarzan\'a puanı getirdi: 2-2. Bu golün santrası yapılmadı ve taraflar 1\'er puana razı oldu.