Manisaspor yine taşınıyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Manisa 19 Mayıs Stadı\'nın zemini bakımda olduğu için Bayrampaşa maçını Akhisar Stadı\'nda oynayan Manisaspor, ilk yarının son sınavında Keçiörengücü\'nü de Mümin Özkasap Tesisleri\'nde ağırlayacak. Daha önce Bayrampaşa sınavı öncesi Turgutlu 7 Eylül Stadı için girişim yapıp Turgutluspor\'dan olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, 1 maçlığına Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait tesise taşınacak.

Mümin Özkasap Tesisleri\'ni bu sezon 2. Lig\'e çıkıp Kırmızı Grup\'ta zirve takipçisi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor kullanıyor. Bu sezon 9 puanı silinince düşme hattına demir atan, transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kadrosu kalıp tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Manisaspor\'da geçen hafta borç yüzünden Tarık Almış Tesisleri\'ndeki elektrikler kesilmişti. Kenti yıllarca Süper Lig\'de temsil eden Manisaspor, elektriğe bağlı olarak sular akmadığından antrenman dahi yapamamıştı.