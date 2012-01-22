-Manisaspor yine kazanamadı İZMİR (A.A) - 22.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup olan Manisaspor, 22. haftada salı günü Samsunspor'u konuk edecek. Ligde son 9 haftayı galibiyetsiz tamamlayan Manisaspor dün ilk 19 dakikada kalesinde gördüğü gollerle 3-0 geriye düştüğü müsabakada 2 gol bulmasına rağmen rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından 13. sıraya gerileyen Manisaspor, ligde salı günü saat 18.00'de 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek. Bu sezon ligdeki ilk galibiyeti rakibi karşısında alan Manisaspor'da sarı kart cezalısı Hüseyin Tok maçta forma giyemeyecek. Samsunspor maçı öncesinde Mehmet Güven'in sakatlığının bulunduğu Ege temsilcisinde Klukowski, Ömer Aysan Barış ve Akaminko sarı kart sınırında bulunuyor.