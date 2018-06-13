Manisaspor tesislerini böcekler bastı

MANİSA, (DHA)

Tarihinin en sıkıntılı dönemini geçiren, TFF 2\'nci Lig\'e düştükten sonra FIFA tarafından TFF 3\'üncü Lig\'e düşürülmenin de eşiğinde olan Manisaspor\'da pazar günü yapılan kongrede eski başkan Gökay Budak\'a 2 oy farkla üstünlük sağlayıp görevi devralan Bülent Baygeldi ve yönetimi, kulübün tesislerini gezerken büyük şok yaşadı.

Eski yönetimin geçen ay maaş ödeyemediği kulüp personelini süresiz izne çıkardığı Manisaspor\'da asbaşkan Serkan Özşen, genel sekreter Muhsin Seven ve basın sözcüsü Servet Bedir\'le birlikte Tarık Almış Tesisleri\'ni gezen başkan Bülent Baygeldi, bakımsızlıktan odalarda böceklerin cirit attığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya ve kentteki yerel internet sitelerine düşen fotoğraflarda ilk yapıldığı dönem örnek gösterilen tesisin içler acısı hali taraftarın içini yaktı.

Tesislerde personelin izinli olmasından dolayı saha zeminin bozulduğu, futbolcuların kaldığı odaları böceklerin bastığı, tesis bünyesindeki havuzun içinin paslandığı, duvarların rutubetten kabardığı, toplantı odalarının ve mutfağın pislik içerisinde olduğu görüldü. Yönetim, tesiste kapsamlı bir temizlik yaptırmayı planlıyor. Basın sözcüsü Servet Bedir, Tarık Almış Tesisleri\'nde tadilat ve temizlik işlerine derhal başlayacaklarını belirterek, \"Tesisi yaşanılır bir hale getirmemiz lazım. Burada bir enkaz var. Tesisimiz dökülüyor. Hiç bakım yapılmamış. Çimlerin, havuzun, odaların durumu ortada. Futbolcu ve teknik heyete yemesinden içmesinden ne gerekiyorsa hazırlamamız gerekiyor. Burası bizim evimiz ve evimiz gibi bakmalıyız\" dedi.

ELEKTRİKLER AÇTIRILDI

Manisaspor\'da borç nedeniyle kesilen 19 Mayıs Stadı\'nın elektrikleri bir miktar ödeme yapılıp kalan borç taksitlendirilerek açtırıldı. Manisaspor\'un Aralık 2017\'den bu yana elektrik faturası ödeyemediği, 19 Mayıs Stadı ve Tarık Almış Tesisleri\'nin toplam elektrik faturası borcunun 56 bin 787 TL olduğu öğrenildi.

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