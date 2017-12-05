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Spor

Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: "Kazanılan 1 puan da bizi mutlu etti"

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen ve 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Grandmedical Manisaspor sonuçtan memnun

05 Aralık 2017 16:44

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen ve 3 haftada hanesine 7 puan yazdıran Grandmedical Manisaspor sonuçtan memnun. Teknik Direktör Fatih Tekke, sahaya 3 puan için çıktıklarını ancak beraberliğin de kötü sonuç olmadığını söyledi. İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Tekke, \"Son haftalarda ligde iyi sonuçlara imza attık. Rakiplerimizle aramızda fark olduğu için galibiyet bizim için çok önemliydi. Ancak kazanılan 1 puan da bizi mutlu etti\" dedi.
Bu arada Erzurum deplasmanında maçın 53\'üncü dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlanan ve oyuna devam edemeyen stoper Daniel Dimov\'un dumunu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

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