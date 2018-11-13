Manisaspor skoru koruyamıyor

MANİSA,(DHA) -

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak Gaziantepspor\'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisaspor, bu sezon önde götürdüğü 3 maçı da kazanamayıp önemli avantaj kaybetti. Sıralamada eksi 4 puanla sonuncu basamakta yer alan siyah-beyazlılar ilk olarak 4\'üncü haftada 2-0 öne geçtiği Niğde Futbol\'a evinde 3-2 yenildi. Ardından 10. haftada Ankara Demirspor\'a konuk olan Tarzan, 1-0 önde götürdüğü müsabakada 90\'ıncı dakikada gol yedi ve sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrılıp 1 puana razı oldu. Manisaspor için son Gaziantepspor karşılaşması da trajik geçti. Gaziantep\'te devreyi 1-0 önde tamamlayan Ege temsilcisi 89\'uncu dakikada gole engel olamadı. Sahadan eşitlikle ayrılan Manisaspor toplaması muhtemel 9 puanı cebine koyamadı. Bu 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkarabilen Manisaspor umut tüketti.