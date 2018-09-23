Manisaspor-Niğde Anadolu FK: 2-3

MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Segah Tunçkol (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) – Berk (x), İlkay (x), Bayram (x) (Dk 87 Gökhan), Ömer Buğdaycı (x), Akın (x) (Dk. 60 Cemal x), Ömer Atiş (x), Atilla (x), Uğur (x) (Dk. 73 Okan x), Timır (x), Furkan (x)

NİĞDE ANADOLU FK: Eser (xx) – Yusuf (xxx), Kahraman (xx), Gökcan (xx), Alper (xx) (Dk. 69 Mehmet xx), Enis (xx) (Dk. 46 Şevki xx), İsmail (xxx), Olcay (xx) (Dk. 77 Selçuk xx), Caner (xxxx), Cabir (xxx), Fatih (xxx)

GOLLER: Dk. 6 (Pen) Uğur, Dk. 30 (Pen) Timur (Manisaspor), Dk. 54 ve Dk. 81 Caner, Dk. 90 İsmail (Niğde Anadolu FK)

SARI KARTLAR: Ömer, Furkan (Manisaspor), Caner, Yusuf, Kahraman (Niğde Anadolu FK)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Manisaspor, 4\'üncü hafta mücadelesinde evinde Niğde Anadolu FK\'ya 3-2 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda skoru koruyamadı. Ev sahibi ekibin gollerini 6\'ncı dakikada penaltıdan Uğur, 30\'uncu dakikada yine penaltıdan Timur atarken, konuk takımın gollerini 54\'üncü dakikada ve 81\'inci dakikada Caner, 90\'ıncı dakikada ise İsmail kaydetti. Bu sonuçla Manisaspor -6 puan kalırken, Niğde Anadolu 6 puana ulaştı.