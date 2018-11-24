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Spor

Manisaspor Kastamonu virajında

MANİSA, (DHA) TFF 2

24 Kasım 2018 16:48

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Ege derbisinde evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 3-1 yenilerek eksi 4 puanla son sıradan kurtulamayan Manisaspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966\'yla mücadele edecek.
Gazi Stadı\'nda Süleyman Soyutürk\'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ömer Buğdaycı, forma giyemeyecek. Teknik direktör Kazım Akgün, Kastamonuspor\'a karşı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi. 

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