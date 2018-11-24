Manisaspor Kastamonu virajında

MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Ege derbisinde evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a 3-1 yenilerek eksi 4 puanla son sıradan kurtulamayan Manisaspor, yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966\'yla mücadele edecek.
Gazi Stadı\'nda Süleyman Soyutürk\'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ömer Buğdaycı, forma giyemeyecek. Teknik direktör Kazım Akgün, Kastamonuspor\'a karşı ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi.