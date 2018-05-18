Manisaspor kapıları kapattı

MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'e ağır borç yüküyle düştükten sonra sessizliğe gömülen uçurumun kenarındaki Manisaspor\'da aylardır maaş bekleyen kulüp personeline de kongreye kadar izin verildi. Manisa 19 Mayıs Stadı\'ndaki kulüp merkezinde büyük sıkıntı yaşayan personelle bir araya gelen yönetim, maaş ödeyemeyeceklerini iletip çalışanların kendi istekleriyle işten çıkabileceklerini bildirdi.

Biriken maaşlarını ve haklarını isteyen çalışanlar ise işten çıkma teklifini kabul etmeyip Haziran ayı içinde yapılacak, henüz net tarihi belli olmayan olağan kongreyi bekleme kararı aldı. Kongreye kadar kulübe gelmeyip izin yapacak çalışanlar, umutlarını yeni bir yönetim seçilip maaşlarının ödenmesine bağladı. Kapanmanın eşiğindeki transfer yasaklısı Manisaspor, futbolcularının çoğunu da sezon içinde kaybetmişti.