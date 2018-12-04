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Spor

Manisaspor kalecisiz çıktı

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla sezonun ikinci galibiyetini Bayrampaşa'yı 1-0 yenerek alıp az da olsa umutlanan düşme hattındaki Manisaspor, karşılaşmaya yedek kalecisi olmadan çıktı

04 Aralık 2018 16:25

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta altyapı ağırlıklı kadrosuyla sezonun ikinci galibiyetini Bayrampaşa\'yı 1-0 yenerek alıp az da olsa umutlanan düşme hattındaki Manisaspor, karşılaşmaya yedek kalecisi olmadan çıktı.
Kalecilerden Zafer\'in kırmızı kart cezalısı olduğu siyah-beyazlılarda eldivenleri Deniz giydi. Transfer yasağı ve mali imkansızlıklar içinde ayakta kalmaya çalışan Ege ekibinde başka kaleci olmadığı için kulübede yedek file bekçisi yer almadı. Hafta içinde profesyonel sözleşmeye imza atan altyapıdan genç kaleci Kubilay Zihni\'nin lisansının ise yetiştirilemediği öğrenildi.

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