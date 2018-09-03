Manisaspor kaçanlara yandı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'taki ilk hafta maçında Sarıyer deplasmanından 2-1 yenik ayrılan Manisaspor, kaçırdığı fırsatlara yanıyor.

Transfer yasağını açamayan, kadrosu büyük oranda dağıldığından yola gençlerle çıkan Manisaspor, sezon başlamadan 6 puanı FIFA tarafından Iwanski\'ye olan borcu nedeniyle silindiği için eksi 6 puanla son sırada kaldı. Teknik direktör Erkan Aslan, mağlubiyet sonrası takımın mücadelesinden son derece memnun kaldığını ancak son vuruşları iyi yapamadıklarını söyledi. Rakiplerinin çok tecrübeli isimlerden kurulu olduğunu ifade eden Aslan, \"Her iki yarıda da tehlikeli ataklar gerçekleştirdik. Verilmeyen bir de penaltımız var\" dedi.

Aslan, \"Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Ancak çok gol kaçırdık. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi\" yorumunu yaptı. Takımının her geçen hafta üzerine koyacağını ifade eden genç teknik adam, \"Karşılaşma bitiminde Sarıyerli futbolcular ve taraftarlar bizi tebrik etti. Genç bir ekibiz. Çocuklarımızın önü açık. Birkaç hafta sonra herkesin çekineceği bir Manisaspor olacak. Buna yürekten inanıyorum. Tek üzüldüğüm nokta penaltımızın es geçilmesiydi. Maçın temsilcisi bile maç sonunda bu pozisyona penaltı dedi. İlk yarıda bu penaltı verilse skor lehimize olabilirdi\" dedi.

Siyah-beyazlılar, cumartesi günü saat 19.00\'da başlayacak maçta Hacettepe\'yle evinde karşı karşıya gelecek.