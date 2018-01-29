T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor için kongre bekleniyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - MANİSASPOR Teknik Direktörü Taner Taşkın, mali ve sportif açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen kulübe destek vermesi için Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti

29 Ocak 2018 21:17

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - MANİSASPOR Teknik Direktörü Taner Taşkın, mali ve sportif açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen kulübe destek vermesi için Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Taner Taşkın\'la birlikte Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter de katıldı. Manisaspor\'un sıkıntılarını kamuoyuna yansıdığı kadar bildiğini ancak mali sorunlarını tam olarak bilmediğini ifade eden Vali Güvençer, 11 Şubat\'ta yapılacak kongreden sonra göreve gelecek yeni yönetimle neler yapılabileceği konusunda görüşebileceğini dile getirdi.
Manisaspor\'un sahipsiz olmadığının altını çizen Vali Güvençer, \"Kulüp yöneticileri mali tablo konusunda şeffaf olmalı. Borcun ne kadar olduğu, gelirlerin nasıl kullanıldığı açıklanmalı. Bilgi sahibi değiliz. Bunları öğrendikten sonra bu hasar nasıl kapanır, nasıl onarılır bunlar konuşulur. Kulüp yönetimi iş birliği içinde olmalı. Yönetimden bana şu ana kadar bir talep gelmedi. Gerekli şeffaflık sağlanmadı. Kongre sonrası oluşacak yönetimin yaklaşımına göre biz de elimizden geleni yaparız\" diye konuştu.
Teknik patron Taşkın ise Güvençer\'le basına kapalı yapılan toplantının olumlu geçtiğini, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSADHATeknik Direktörü Taner TaşkınManisa Valisi Mustafa Hakan GüvençerZiyarete Taner TaşkınManisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç Manisa EsnafSanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24