Manisaspor için kongre bekleniyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - MANİSASPOR Teknik Direktörü Taner Taşkın, mali ve sportif açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen kulübe destek vermesi için Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Taner Taşkın\'la birlikte Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter de katıldı. Manisaspor\'un sıkıntılarını kamuoyuna yansıdığı kadar bildiğini ancak mali sorunlarını tam olarak bilmediğini ifade eden Vali Güvençer, 11 Şubat\'ta yapılacak kongreden sonra göreve gelecek yeni yönetimle neler yapılabileceği konusunda görüşebileceğini dile getirdi.

Manisaspor\'un sahipsiz olmadığının altını çizen Vali Güvençer, \"Kulüp yöneticileri mali tablo konusunda şeffaf olmalı. Borcun ne kadar olduğu, gelirlerin nasıl kullanıldığı açıklanmalı. Bilgi sahibi değiliz. Bunları öğrendikten sonra bu hasar nasıl kapanır, nasıl onarılır bunlar konuşulur. Kulüp yönetimi iş birliği içinde olmalı. Yönetimden bana şu ana kadar bir talep gelmedi. Gerekli şeffaflık sağlanmadı. Kongre sonrası oluşacak yönetimin yaklaşımına göre biz de elimizden geleni yaparız\" diye konuştu.

Teknik patron Taşkın ise Güvençer\'le basına kapalı yapılan toplantının olumlu geçtiğini, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI