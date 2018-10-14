Manisaspor-Gümüşhanespor: 1-1

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Mehmet Akıncık (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)

MANİSASPOR: Zafer (xx) – Berk (xx), İlkay (xxx), Kemal (xx), Anıl (x) (Dk. 64 Ömer xxx), Bayram (xx), Akın (xx) (Dk. 87 Uğur), Atilla (xxx), Timur (xx), Okan (xx) (Dk. 90 Ulaş), Furkan (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Mesut (xxx) – Fırat (xxx), Tufan (xx) (Dk. 72 Altuğ x), Azad (xx), Faruk (xxx), Mehmet Cansın (xxx), Furkan (xx), Musa Sinan (x) (Dk. 62 Onur xx), Kadir (xx) (Dk. 81 Menderes), Murat (xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk. 66 Mehmet Cansın (Gümüşhanespor), Dk. 73 Ömer (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Okan, Kemal (Manisaspor), Faruk, Hüseyin (Gümüşhanespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta ilk 6 haftayı mağlubiyetlerle tamamlayan Manisaspor, Gümüşhanespor’la evinde berabere kalarak ilk puanını almayı başardı: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 66\'ncı dakikasında Mehmet Cansın’ın golüyle geriye düşen Manisaspor 73\'üncü dakikada Ömer’le dengeyi sağladı. Bu sonuçla eksi 8 puana ulaşan Manisaspor sonuncu sıradaki yer almaya devam etti. Gümüşhanespor da 5 puana çıkarak düşme hattının bir basamak üzerinde yer aldı.

26\'ncı dakikada Timur\'un pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Okan\'ın şutunda Gümüşhanespor kalecisi Mesut topu iki hamlede kontrol etti.

31\'inci dakikada Timur\'un sol çaprazdan kullandığı serbest vurşta top direğin hemen yanından dışarı gitti.

66\'ncı dakikada konuk Gümüşhanespor öne geçti. Mehmet Cansın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

73\'üncü dakikada Manisaspor skoru eşitledi. Akın\'ın ceza sahası çizgisi üstünden indirdiği top, Ömer’in önünde kaldı. Rakibini eksilterek etkili bir şut çıkartan Ömer topu ağlara gönderdi: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı, taraflar 1’er puanın sahibi oldu.