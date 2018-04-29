Manisaspor gençleri hazırlıyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'den 2. Lig\'e düşmesi haftalar önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Ünal Taşçı, 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrası takıma ne kadar fazla genç oyuncu kazandırırlarsa yararlarına olduğunu söyledi. As futbolcularını mali sıkıntıları nedeniyle kaybeden, ligde havlu attıktan sonra yola gençlerle devam eden Manisaspor\'da Taşçı, \"Ankaragücü\'nü Süper Lig\'e çıktıkları için kutluyorum. Biz daha önceden de söylediğimiz gibi gençleri kazanmak ve onları geleceğe taşımak adına planlar yapmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Küme düşmemiz kesinleştikten sonra tamamen altyapı oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Bu altyapı oyuncularımızdan örneğin kalecimiz 2002 doğumlu, oyunda oynayan 2000 doğumlu oyuncularımız vardı, forvetimiz 1999 doğumlu\" dedi.

Üst üste alınan mağlubiyetlere rağmen genç oyuncuların şimdiye kadar gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen Taşçı, \"Yürek ve mücadeleleriyle sahada yer alıyorlar. Onlar geleceği hak ediyorlar. Bundan sonrası için de biz onlardan oldukça umutluyuz\" diye konuştu.

Manisaspor\'da Başkan Gökay Budak\'ın kulüp için 2 Mayıs\'ta düzenlenecek vefa gecesi organizasyonu konusunda kentteki siyasilerle temasları sürüyor. Kulüp, 107 bin TL tutarındaki borç taksidini yarın ödeyemezse Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndaki (SGK) borç taksitlendirmesi bozulacak. Uçurumun kenarındaki kulübün SGK borçlarının üzerine faiz yükü binecek. Manisaspor, mayıs ayının sonuna kadar da 285 bin TL vergi borcu taksidi ödemek zorunda.