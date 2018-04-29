T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor gençleri hazırlıyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

29 Nisan 2018 15:28

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'den 2. Lig\'e düşmesi haftalar önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Ünal Taşçı, 3-0 kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrası takıma ne kadar fazla genç oyuncu kazandırırlarsa yararlarına olduğunu söyledi. As futbolcularını mali sıkıntıları nedeniyle kaybeden, ligde havlu attıktan sonra yola gençlerle devam eden Manisaspor\'da Taşçı, \"Ankaragücü\'nü Süper Lig\'e çıktıkları için kutluyorum. Biz daha önceden de söylediğimiz gibi gençleri kazanmak ve onları geleceğe taşımak adına planlar yapmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Küme düşmemiz kesinleştikten sonra tamamen altyapı oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Bu altyapı oyuncularımızdan örneğin kalecimiz 2002 doğumlu, oyunda oynayan 2000 doğumlu oyuncularımız vardı, forvetimiz 1999 doğumlu\" dedi.
Üst üste alınan mağlubiyetlere rağmen genç oyuncuların şimdiye kadar gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen Taşçı, \"Yürek ve mücadeleleriyle sahada yer alıyorlar. Onlar geleceği hak ediyorlar. Bundan sonrası için de biz onlardan oldukça umutluyuz\" diye konuştu.
Manisaspor\'da Başkan Gökay Budak\'ın kulüp için 2 Mayıs\'ta düzenlenecek vefa gecesi organizasyonu konusunda kentteki siyasilerle temasları sürüyor. Kulüp, 107 bin TL tutarındaki borç taksidini yarın ödeyemezse Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndaki (SGK) borç taksitlendirmesi bozulacak. Uçurumun kenarındaki kulübün SGK borçlarının üzerine faiz yükü binecek. Manisaspor, mayıs ayının sonuna kadar da 285 bin TL vergi borcu taksidi ödemek zorunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA SPOR TotoLigGrandmedical ManisasporTaşçıAnkaragücüAsManisaspor TaşçıSüper LigBizKümeBuOnlarBundanManisaspor Başkan Gökay BudakMayısKulüpTLSosyal Güvenlik Kurumu SGKUçurumun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24