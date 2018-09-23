Manisaspor eriyor

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta konuk ettiği Niğde Futbol karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Manisaspor, ikinci devre yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Son 9 dakikaya 2-1 önde girmesine rağmen avantajını koruyamayan siyah-beyazlılar üst üste yediği gollerle puan alamadı. Bu sonuçla 4\'te 0 çeken Manisaspor, eksi 6 puanla ligin dibine demir attı. Umduğu çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen Manisaspor\'da futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde adeta yıkıldı.

Teknik direktör Erkan Aslan çok büyük üzüntü yaşadıklarını ve herkesten özür dilediklerini söyledi.