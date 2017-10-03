Manisaspor çözüm arıyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1. Lig\'de üst üste 3 yenilgiyle düşme hattında kalan, Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu\'nun kestiği 3 puan silme cezası puan tablosuna işlendiğinde son sıraya gerileme korkusu yaşayan Grandmedical Manisaspor, defans hattına çözüm arıyor. Ligde 7 maçta kalesinde 13 gol gören, maç başına ortalama 2 kez rakip forvetlere geçit veren siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, milli maç arasında savunma sorununu çözmeye çalışacak. Stoperlerden Dimov\'un disiplinsiz tavrı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı Manisaspor\'da Karafırtınalar, gelecek haftalarda Ümit Yasin, Mehmet Enes ve Hüseyin Tok gibi alternatifleri as kadroya monte etmeyi planlıyor.

Savunma zaafına ligin başından bu yana engel olamayan tecrübeli teknik adam, sıkıntılara rağmen güçlü bir takım olduklarını söyledi. Lige verilen arada savunma başta olmak üzere eksik mevkileri üzerinde çalışacaklarını dile getiren Karafırtınalar, \"Manisaspor, sıkıntıları ve sorunları kendi içerisinde çözebilecek kabiliyette bir takım. Takım içinde bir takım sorunlar olabilir. Ama bu sorunlar aşamayacağımız problemler değil. Sahaya her zaman bir alternatif sunabilecek yetenekteyiz\" diye konuştu.

Manisa\'da Başkan Abdullah Mergen\'in hafta içinde Teknik Direktör Karafırtınalar\'la kadro dışı kalan Dimov ve Axel Meye\'yle ilgili bir araya geleceği öğrenildi. İki futbolcunun affedilmesi gündemde.