Manisaspor Başkanı Budak pankart yaptırıp stada astı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda 2\'nci Lig\'de mücadele edecek Manisaspor\'da pazar günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi Başkan Gökay Budak, kulübün kendi dönemindeki gelir ve giderini gösteren dev bir pankart yaptırıp 19 Mayıs Stadı\'nın giriş kapısına astırdı. Bunun bir şeffaflık göstergesi olduğunu belirten Budak, Türkiye\'de ilk kez böyle bir eylemin yapıldığını söyledi. Seçimde başkanlığa bir kez daha aday olacak Gökay Budak, \"Göreve geldiğimiz 18 Şubat tarihinden beri kulübü bitirmemek adına yaptığımız mücadelelerin sonucunda bu duruma geldik. Biz kulübü devir aldığımız zaman maalesef düşmüş bir haldeydi. İçerdeki virüsleri temizlemek durumundaydık. Geçmiş yönetimi ibra etmedik. Savcılık sürecimiz oldu. Kulübümüz adına ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştık\" diye konuştu.

Manisa halkının beklentilerini bildiklerini ve bunu karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Budak, \"Biz her zaman şeffaf olacağımızı söyledik. Şeffaflık konusunda atılacak tüm adımları attık. Küsmüş bir Manisaspor\'u tekrar Manisa ile barıştırmak adına pankart yaptık. Biz Manisaspor\'u kurtarmak için buradayız. İnsanların Manisapor\'la ilgili olumsuzluklarını gidermek için bir avuç arkadaşımızla mücadele vermeye çalışıyoruz. Şeffaflığımızı, gelir ve giderimizi gösteren pankartı kulüp binamızın önüne asarak gösteriyoruz. Tüm kulüplerden de bunu bekliyoruz\" yorumunu yaptı.

Kongreyle ilgili de konuşan Budak, \"Kongrede bu kulübü daha iyi yönetecek, daha iyi planları olacak kişiler varsa oyumuzu veririz. Ancak reklam için aday olmak isteyenler var. Zaman Manisaspor\'u kurtarma zamanı\" cümlelerini kurdu.

ERDOĞAN\'DAN DESTEK BEKLİYOR

Manisaspor Başkanı Gökay Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a kulüp için destek çağrısında bulundu. \"Manisa büyük bir organize sanayi bölgesine sahip\" diyerek sözlerine başlayan Budak, \"Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerimiz, önemli sivil toplum kuruluşlarımız var. Biz sadece destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız bize kulak versin. Bize, kulübümüze destek olmasını bekliyoruz. Eğer bir el atılırsa bu kulüp yeniden ayağa kalkacak ve başarıdan başarıya koşacak. Eğer anahtar verilmesi gerekirse bunu gidip Cumhurbaşkanımıza vermek istiyoruz’’ dedi.

FIFA KISKACI ALTINDA

Ağır borç yükü nedeniyle geride bıraktığımız sezon toplam 12 puanı silinen, kadrosundaki futbolcuları kaybederek Spor Toto 1\'inci Lig\'den TFF 2\'nci Lig\'e düşen Manisaspor, FIFA tarafından sahaya bile çıkmadan 3\'üncü Lig\'e düşürülme tehlikesi yaşıyor. Siyah-beyazlı kulüp, takımda en son 6 yıl önce forma giyen eski futbolculardan Makukula\'dan kaynaklı yaklaşık 1.9 milyon Euro borcu ödeyemez veya taksitlendiremezse FIFA Disiplin Komitesi\'nin 29 Haziran\'daki toplantısında küme düşürülebilir. Borçları yüzünden transfer yapması yasak olan Türk futbolunun köklü kulübü, farklı eski yabancı futbolcu alacakları nedeniyle yine puan silme cezası alma tehlikesiyle de karşı karşıya. Manisaspor\'da Süper Lig\'de olduğu dönem Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan gibi yıldız futbolcular da oynamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Asılan pankarttan detay görüntü

-Manisaspor Kulübü Başkanı Gökay Budak\'ın açıklaması

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)