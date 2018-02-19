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Spor

Manisaspor Başkanı Budak, "Acil konulara öncelik vereceğiz"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de uçurumun kıyısında olan Grandmedical Manisaspor'un olağanüstü kongresinde yarıştığı Yunus Emre Şahin'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Gökay Budak, ilk olarak acil konulara öncelik vere

19 Şubat 2018 18:14

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de uçurumun kıyısında olan Grandmedical Manisaspor\'un olağanüstü kongresinde yarıştığı Yunus Emre Şahin\'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturan Gökay Budak, ilk olarak acil konulara öncelik vereceklerini söyledi. Kulübün maddi sıkıntı içerisinde olduğunu hatırlatıp ilk olarak su, elektrik ve vergi gibi acil sorunları çözeceklerini belirten Budak, Manisa halkını desteğe davet etti. Hızla çalışacaklarını dile getiren Budak, \"Kulübümüz ciddi sıkıntılar içerisinde. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı bir sıraya koyacağız. Sonra tek tek çözümlere başlayacağız. Elektrik, su ve vergi gibi acil olan sıkıntılara çözüm bulduktan sonra diğer borçların çözümü için çeşitli arayışlar içerisine gireceğiz. Manisaspor artık halkın takımı, kentin takımı olacak. Herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Manisa\'yı takımla bütünleştireceğiz. Artık Manisaspor\'u kimsenin ağzına sakız etmeyeceğiz\" dedi. 
Manisaspor\'u halkla bütünleştirmek için 21 Şubat\'taki İstanbulspor deplasmanından sonra futbolcularla birlikte esnaf ve sanatkar gezisi yapacaklarını dile getiren Budak, \"Artık futbolcu, kulüp yöneticisi ve çalışanları halktan kopuk olmayacak. İstanbulspor maçından sonra takımımızla birlikte sokaklarda caddelerde esnaf ve sanatkarımızı gezeceğiz. Oturup çaylarını içeceğiz. Yeri geldi derdimizi anlatacağız, yeri geldi bizden beklentilerini dinleyeceğiz\" diye konuştu. Deplasman maçları için \"Haftanın Ağabeyi\" adı altında bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Budak, \"Takımımız deplasmana giderken bazı sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıya çözüm bulmak için bu projeyi hayata geçireceğiz. Kentimizde hayırseverlerimiz ve hatırı sayılır işadamlarımız çok. Bu kişilerden her deplasman haftasında birini seçip takımımızın deplasman giderlerini karşılamasını isteyeceğiz\" şeklinde konuştu. 
ALTYAPIYA AĞIRLIK
Manisaspor\'un yeni Başkanı Gökay Budak, transfer yasaklısı takımın yaşadığı futbolcu sıkıntısına çözüm bulabilmek için kulübün alt yapısına ağırlık vereceklerini ifade etti. Budak, \"Bunun için yönetim kurulu üyelerimiz arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu\'ndan üç tane öğretim üyemiz var. Futbol konusunda uzmanlar. Bu üyelerimiz altyapıdan takımımıza başarılı futbolcular yetiştirmek için gayret gösterecek. Profesyonel futbolcuları kendi içimizden çıkaracağız\" diye konuştu.

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