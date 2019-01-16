T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisaspor 13 futbolcu deniyor

MANİSA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana borçları yüzünden 15 puanı silinen eksi 7 puanlı Manisaspor, 29 eski futbolcusundan muvafakatname alıp transfer yasağını kaldırırken takviye için çalışmalarını hızlandırdı

16 Ocak 2019 15:09

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezon başından bu yana borçları yüzünden 15 puanı silinen eksi 7 puanlı Manisaspor, 29 eski futbolcusundan muvafakatname alıp transfer yasağını kaldırırken takviye için çalışmalarını hızlandırdı. 
Son olarak Amed Sportif forması giyen defans oyuncusu Muhammet Sercan Türkeri ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlıların şu an boşta olan 13 oyuncuyu denediği öğrenildi. 
Manisaspor\'la idmanlara çıkmaya başlayan futbolcuların teknik direktör Kazım Akgün\'ün gözüne girebilmek için hırsla çalıştığı kaydedildi. Yönetimin transferde tüm yetkiyi genç çalıştırıcıya verdiği ve en kısa sürede Kazım Akgün\'ün futbolcuların geleceğini belirleyeceği vurgulandı. Manisaspor, ara transferin sona ereceği 31 Ocak\'a kadar kadrosunu takviye etmeye çalışacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLig Beyaz GrupManisasporAmed SportifMuhammet Sercan TürkeriKazım AkgünYönetiminOcak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24