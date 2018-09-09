Manisaspor - Hacettepe Spor: 1-2

MANİSA (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Armağan Çekinmez (xx), Mücahit Değermenci (xx)

MANİSASPOR: Zafer (x) - Bayram (xx), İlkay (x), Berk (xx), Atilla (x), Ulaş Doğuş (x) (Dk. 71 Akın xx), Okan (xx), Timur (xx), Ömer Buğdaycı (xx) (Dk. 88 Gökhan), Ömer Atiş (x) (Dk. 57 Uğur xx), Furkan (xx)

HACETTEPE SPOR: Burak (xx) - Berat (xxx), Arda (xx), Rahmi Can (xxx), Mehmet Tuğrul (xxx), Enescan (xx) (Dk. 46 İlker xx), Ali Eren Karadağ (xx), Abdullah (xxx), Serdarcan (xx) (Dk. 72 Ahmet Mert x), Hüseyin Eren (xx), Ali Eren Daşdemir (xx) (Dk. 79 Yağız Suat xx)

GOLLER: Dk. 73 Uğur (Manisaspor) - Dk. 45 Mehmet Tuğrul, Dk. 54 Rahmi Can (Hacettepe)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Uğur (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Ulaş Doğuş, Akın, Uğur, Okan (Manisaspor) - Serdarcan, Yağız, İlker, Ahmet Mert (Hacettepe)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçta Sarıyer\'e deplasmanda yenilen Manisaspor, evindeki ilk mücadelede de Hacettepe Spor\'a teslim olmaktan kurtulamadı: 1-2. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan maçın gollerini 45\'inci dakikada Mehmet Tuğrul, 54\'üncü dakikada Rahmi Can ve 73\'üncü dakikada Uğur attı. Manisaspor\'un tek golünü kaydeden Uğur, 85\'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Transfer yasağıyla lige altyapı ağırlıklı kadrosuyla başlayan Manisaspor, FIFA tarafından sezon öncesi puanları silindiği için ikinci hafta sonunda eksi 6 puanla son sırada kaldı.