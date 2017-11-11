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Manisa'nın havası hassas

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da bu sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken siyah tabaka korkuttu

11 Kasım 2017 20:42

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da bu sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken siyah tabaka korkuttu. Hava kirliliği ölçümlerinde havadaki kirletici partikül miktarının \'Hassas\' olarak ifade edilen düzeyde olduğu belirlendi. 70 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı özellikle sabah saatlerinde 110\'a kadar yükseldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonlarının verilerine göre, ulusal sınır değer 70 olması gerekirken, Manisa\'da metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarı 110\'a kadar yükseldi. Manisa Spil Dağı\'ndan görülen şehrin üzerindeki siyah tabaka da korkuttu. Ölçümlere göre, Manisa merkezinde partikül madde miktarı 105 olurken, \'Maden Havzası\' olarak bilinen Soma\'da ise bu rakam 110\'a çıktı. Ulusal Hava İzleme Ağı istasyonunun verilerine göre; Manisa\'da hava kalitesinin \'sağlıksız\' düzeyin bir alt kademesi olan hassasta olduğu belirtildi.
Özellikle sabah saatlerinde artan hava kirliliğinde hissedilen kokunun yanı sıra bu sabah saatlerinde şehrin üstü siyah tabaka ile kaplandı. Spil Dağı\'nda durumu değerlendiren Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, verilere göre şu an Manisa\'nın hava kalitesinin hassas olduğunu söyledi. Güvençer, şöyle dedi:
\"Siyah tabaka hava basıncıyla ilgili. Hava kirliliğini ölçen, düzenli raporlayan ölçüm istasyonlarımız var. Gaz yoğunlukları şu anda insan sağlığına zarar verecek düzeyde değil ama hassas çizgide. Bu biraz hava koşullarından, basınçtan ve Manisa\'nın dağın eteğinde konuşlanmış pozisyonundan kaynaklanıyor. Hava kalitesi doğalgazın yaygınlaşması, gaz emisyonu arıtma filtrelerinin çoğalması ile iyileşecek. Gerekli tedbirler alınmaya çalışılıyor. Denetim ve izlemeler yapılıyor.\"

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