Manisalı çobandan Türkiye derecesi

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MADDİ İMKANSIZLIKLAR BAŞARISINA ENGEL OLMADI

Çapınar Köyünde koyun çobanlığı yapan Cennet ve Ali Hikmet Eroğlu çiftinin 4 çocuğundan biri olan Halil Eroğlu (23), tüm imkansızlıklara rağmen okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Halil Eroğlu, dağlarda koyun otlatırken çalıştığı LYS'de Türkiye genelinde ilk bine girerek, başta ailesi olamak üzere herkesi şaşırttı.LYS TM puan türünde Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOÖBP) ile 542 puan elde ederek Türkiye 211'incisi olan Eroğlu, sınav başarısından sonra da köyünde çobanlık yapmayı sürdürüyor.Eroğlu, 1998 yılında ilkokuldan mezun olduktan sonra ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okula devam edemediğini ve köyde çobanlık yapmaya başladığını belirtti.Okulu bırakmış olsa da okuma isteğinin içinde hep var olduğunu ve okula giden arkadaşlarını gördükçe acı duyduğunu ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:''Aileme ekonomik olarak yardımcı olabilmek için her sabah 6 inek, 20 koyunu sabah ezanıyla ahırdan çıkarıp güttüm. Arkadaşlarımın okumasını gördükçe 'Ben neden okuyamıyorum' diye her gün kendi kendimi yedim bitirdim, ama bunu kimseye belli etmedim. 2003 yılında bir gün koyunları otlatırken düşündüğüm şeyi, babamdan izinsiz, 'Kula'ya pazara gideceğim' diye Manisa'ya giderek hayata geçirdim. Manisa'da orta okulu dışarıdan bitirmek için açık öğretime kayıt oldum ve gizli gizli çalışarak orta okulu bitirdim. Sonra lise eğitimi dönemindeyken askere gittim. Liseyi de burada girdiğim son sınavlarla bitirdim.''



HAYVANLARI OTLATIRKEN SINAVA HAZIRLANMIŞ

Eroğlu, liseyi bitirdikten sonra da hep daha ileriyi hedefleyerek üniversite için çalışmaya devam ettiğini anlatarak, ''Askerlik görevinden sonra yine köyde koyun çobanlığına başlamıştım. Koyunları otlatmak için sabah erken saatlerde dağlara çıktığımda, dağlarda bir taraftan hayvanları otlattım bir taraftan da üniversite sınavlarına hazırlandım'' diye konuştu.

Sınavının güzel geçtiğini ve iyi bir sonuç beklediğini, ama yine de elde ettiği derecenin kendisini çok mutlu etiğini ifade eden Eroğlu, gizli gizli okuma serüvenini açık öğretimde lise eğitimi aldığı sırada öğrenen ailesinin, üniversite sınavında elde ettiği başarıyı büyük bir şaşkınlık ve mutlulukla karşıladıklarını söyledi.



Eroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat eğitimi almayı ve sonrasında da üst düzey yönetici olarak özel sektörde çalışmayı istediğini kaydetti.



Baba Ali Hikmet Eroğlu da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ''Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlumu okutamadım, ama okumak istediği için bizden gizli açık öğretime yazılmış. Şimdi de aldığı puanla üniversite sınavında başarılı olmuş. Allah bundan sonra yardımcısı olsun'' dedi.

