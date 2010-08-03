-MANİSALI BERBERİN İLGİNÇ KOLLEKSİYON MERAKI MANİSA (A.A) - 03.08.2010 - Manisa merkeze bağlı Karaoğlanlı beldesinde 40 yıldır berberlik yapan Hüseyin Akoral (53), müşterilerinin fotoğraflarını topluyor. Mesleğe 40 yıl önce çırak olarak başladığını, 22 yıldır da kendi dükkanının bulunduğunu ifade eden Akoral, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini, dükkanını ilk açtığı yıllarda müşterilerinin fotoğraflarını ''hatıra olsun'' diye çekmeye başladığını belirterek şunları söyledi: ''Berberlik mesleğine 1970 yılında çırak olarak başladım. Askerden geldikten sonra 1977 yılında ustamın dükkanını devir alarak usta oldum. Fotoğraf çekme merakım zaten vardı. Dükkana ilk zamanlarda gelen müşterilerden fotoğraflarını hatıra olarak istiyor, bunları dükkanın duvarına asıyordum. Daha sonra kendim fotoğraf makinesi aldım ve dükkana gelenlerin önce fotoğraflarını çekip sonra tıraş etmeye başladım. Beldede yaşayan bütün erkeklerin, belde dışında yaşayan ama hasbelkader dükkanıma uğrayan müşterilerimin fotoğrafları bende var. Şu ana kadar 5 bini aşkın fotoğraf topladım ve bunları dükkanımın duvarlarına astım. Neredeyse duvarlarda yer kalmadı. Müşterilerin fotoğraf çektirmeye sıcak baktığını, nadiren bazılarının bu konuda istekli olmadığını ifade eden Akoral, dükkana gelip sıra bekleyenlerin fotoğrafları incelerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyledi. Akoral, bu merakını duyanların özellikle kendisini görmeye ve tıraş olmaya geldiklerini söyledi. Akoral, oğlunu da bayan kuaförü olarak yetiştirdiğini ifade ederek, fotoğraf biriktirme merakının yanı sıra 40 yılda ödediği vergi makbuzları, kira makbuzları ve Berberler Odasının fiyat tarifelerini de sakladığını sözlerine ekledi.