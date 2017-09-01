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Manisa'dan kurban manzaraları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR-Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da vatandaşlar kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kestirdi

01 Eylül 2017 19:59

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR-Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da vatandaşlar kurbanlarını belediyeler tarafından belirlenen alanlarda kestirdi. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında ve çocukların gözü önünde kurban kesenler de oldu.
Manisa\'da vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek için sabahın erken saatlerinden itibaren, belediyeler tarafından belirlenen açık pazar yerlerine ve mezbahalara koştu. Bazı vatandaşların satın aldıkları kurbanlıkları otomobilLerinin bagajında taşımaları dikkat çekti. Kurbanlık kesimi sırasında zaman zaman zor anlar yaşayanlar oldu. Kurbanlık bir dananın kesim için 8 kişi tarafından yere yatırılması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntülere de rastlandı. Çocukların gözü önünde kurban kesenlerin yanı sıra çocuklarının eline bıçak verip, kurban derisi yüzdürenler de oldu. Yasak olmasına rağmen yol kenarlarında da kurban kesenler olması dikkati çekti.
Kurban kesimleri sürerken, bayramın birinci günü de hayvan pazarlarında kurban satışları devam etti. Kurbanlık alımını son dakikaya bırakanlar, fiyatların 100 lira kadar düştüğünü belirtirken, sıkı pazarlıklar yaşandı.

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