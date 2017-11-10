Manisa'dan dünyaya 189 bin ton üzüm ihraç edildi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ÜZÜMÜN başkenti denilen Manisa\'da, Rusya krizinin yaşandığı 2016 yılında 130 bin 157 ton üzüm ihraç edilirken, sorunun giderilmesiyle birlikte bu yıl yaş üzüm ihracat rakamı 189 bin 192 tona ulaştı.

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2017 yılındaki bağ sezonunu değerlendirdi. 2016 yılında yaşanan çeşitli olumsuzluklarla birlikte düşüş yaşanan üzüm ihracatında 2017 yılında özellikle Rusya\'nın gümrük kapılarını açmasıyla sofralık yaş üzüm ihracatında büyük artış yaşandı. Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hala ihracatın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu sezon lokal olarak don zararının yaşandığı ancak rekolteye bir etkisinin olmadığı belirtilerek şu ifadeler yer verildi:

\"Özellikle temmuz ayında yaşanan 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan çok yaprak alınan bazı bağlar, yaprak ve salkım yanması şeklinde zarar görmüştür. Erkenci üzüm çeşitlerinde sofralık olarak hasat tarihi; 24 Temmuz, ihracat tarihi; 26 Temmuz, Sultaniye üzüm çeşidinde ise sofralık üzüm olarak hasat tarihi; 7 Ağustos,ihracat tarihi; 9 Ağustos 2017 olarak tespit edilerek hasat ve ihracatına izin verilmiştir.\"

RUSYA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İHRACATI ARTIRDI

Geçen yıl sofralık üzüm ihracat miktarının 130 bin 157 ton olduğunun belirtildiği açıklama, şöyle sürdü:

\"Bu rakam 2017 yılında, Sarıgöl ilçesindeki örtülü bağlardan ve Alaşehir ilçemizdeki soğuk hava depolarından halen sofralık üzüm ihracatı devam etmesine rağmen 189 bin 192 tona ulaşmıştır. 2015-2016 yıllarına ait kuru üzüm ihracatımız 202 bin ton iken, 2016-2017 yılı üretim dönemi kuru üzüm ihracatımız 270 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2008-2009 üretim yılında elde etmiş olduğumuz 274 bin ton olan ihracat miktarımızdan sonraki en büyük ihracat rakamımız olarak tarihe geçmiştir. 2017 yılı üretim dönemine ait kuru üzüm ihracatımız yoğun ve sorunsuz olarak devam etmektedir.\"

Açıklamada üzüm ihracatında önemli bir sorun olan kalıntının da çözüldüğünü belirtilerek, üzümlerde kalitenin iyileştiği ifade edildi.

2017 yılında üzümde hasat öncesi dönemde 268 adet üzüm numunesi alındığını ve 263 numune sonucunun temiz çıktığını kaydedildi.

FOTOĞRAFLI