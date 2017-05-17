Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli’ye tekme atan saldırgan Davut K.'nın tutuksuz yargılandığını hatırlatarak "Cezalandırılmayan her dava, bir başka saldırgana, (yine öküzlerden özür dileyerek) bir başka öküze emsal oluyor. Cesaret buluyorlar ve yakaladıkları her fırsatta kadınlara karşı nefretlerini kusuyorlar" dedi.

Arman, "Bu ülkenin kadınları olarak, sulandırılan bir adalet sistemine karşıyız" ifadesini kullandı.

Ayşe Arman'ın "Manisa’daki hamile kadını döven herif hâlâ serbest!" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Neresinden tutayım bilemiyorum.

Çünkü neresinden tutsam elimde kalıyor.

Dağılıp gidiyor.

Böyle rezalet olur mu?

Hamile bir kadının hiç mi hatırı yok bu ülkede?

Kadınların yok da...

Hamilelerin var zannediyordum!

“Doğurun doğurun!” diye ortalığı velveye verenler, “Üçten aşağı olmaz!” diyenler nerede...

Siz anladınız, Manisa’daki spor yaparken hamile kadına tekme atan heriften, pardon (öküzlerden özür dileyerek) öküzden söz ediyorum!!!

İnanabiliyor musunuz, bu dava geçen hafta görüldü ve yine ertelendi.

Yine sürüncemede kaldı.

Yine öküz tutuksuz!

Bunun neyini araştırıyorlar Allah aşkına, dövmüş kadını parkta!

Polis yakalamış adamı...

Suçu ortada işte...

Hamile kadına karşı şiddet uygulamış ve nefret suçu işlemiş. Kafadan kadınlara karşı. Kadınların sokağa çıkmasına karşı. Hamilelere karşı. “Dolaşma buralarda!”diye dövmüş.

Unutmuş olabilirsiniz, o kadar çok böyle olay oluyor ki ve nedense üzerinden o kadar zaman geçiyor ki, olay gürültüyü gidiyor.

Suçlular cezaların çeksin!

Hamile kadının, kendini savunma pozisyonunda olup olmadığı sorulacakmış, bir sonraki duruşmanın konusu buymuş!

Ben ne diyeyim...

Biraz izan ya...

Dayak yemiş bir kadın var ortada, kendini savunarak dayak yese ne olur, savunmayarak yese ne değişir!

Bu olay çok vahim.

Çünkü cezalandırılmayan her dava, bir başka saldırgana, (yine öküzlerden özür dileyerek) bir başka öküze emsal oluyor!

Cesaret buluyorlar ve yakaladıkları her fırsatta kadınlara karşı nefretlerini kusuyorlar.

Bu ülkenin kadınları olarak, sulandırılan bir adalet sistemine karşıyız.

Sonuna kadar da karşı olacağız!!!