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15 Temmuz Darbe Girişimi

Manisa'daki 'ByLock' soruşturmasında 36 tutuklama

Gözaltındaki 67 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

29 Temmuz 2017 20:37

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 250 şüpheliye yönelik çalışma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 33 şüphelinin daha gözaltına alındığı, böylelikle yakalanan şüphelilerin sayısının 128'e çıktığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 zanlıdan 36'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 67 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 250 şüpheliden 82'si, 15 Temmuz'da gözaltına alınmış, bu zanlıların arasında örgütün esnaf yapılanması ile kamu görevinden ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenilmişti.

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