Manisa'da zabıtadan sokakta çiçek satanlara operasyon

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler içesinde, zabıta ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü fırsat bilerek izinsiz olarak cadde ve sokaklarda, seyyar olarak çiçek satmak isteyenlere izin vermedi.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler, Sevgililer Günü\'nü fırsat bilerek sokaklarda ve caddelerde çiçek satışı yapan seyyar satıcılara göz açtırmadı. Seyyar çiçek satıcılarına müdahale edilerek, satış yapmaları engellendi. Şehzadeler\'de yaşayan tüm vatandaşların sağlık ve güvenliği için çalıştıklarını belirten AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, \"14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiçekçilere yönelik denetim yaptık. Özellikle, cadde ve sokaklarda herhangi bir izni olmadan seyyar çiçekçiler, menşeyi ve nereden geldiği bilinmeyen çiçekleri sağlıksız koşullarda satıyorlar. Bu hem Manisalı esnafımız tarafından hem de sokaklarda yürümekte zorluk çeken birçok vatandaşımız tarafından şikayet konusu oluyordu. Zabıta ekiplerimiz gün boyu yapmış oldukları denetimlerde tespit etmiş oldukları seyyar çiçek satıcılarına engel oldu. Bu sayede bu şehirde vergisini ödeyen ve her türlü kaydı olan esnafımızda rahatlıkla satışlarını yapabildi. Denetimlerimiz aynı şekilde bundan sonra da devam edecek\" dedi.



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