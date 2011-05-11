Manisa'da yasak aşk dehşeti

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MOSB) bir plastik fabrikasında işçi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Yaşar Övünç ile mesai arkadaşı 20 yaşındaki Ö.U. 3 yıl önce yasak aşk yaşamaya başladı. Aynı zamanda, MOSB'daki başka bir fabrikada çalışan işçi H.D. (30) ile de 3 yıldır nişanlı olan Ö.U., birkaç ay önce ilişkisini öğrenen ailesi tarafından uyarıldı. Ancak, Ö.U. ile Yaşar Övünç uyarılara aldırmayıp, birlikteliklerini sürdürdü. Bunun üzerine baba V.U. (50) dün (pazartesi) gece, gelecek ağustos ayında kızıyla nikah masasına oturtmayı planladığı H.D.'yi yanına çağırıp durumu anlattı. İddiaya göre V.U. ile müstakbel damadı H.D., Yaşar Övünç'ü öldürmek için plan yapıp, sıkıştırdıkları Ö.U.'ya "Seni bir şekilde affederiz. O sevgilin olacak adamı öldüreceğiz" diyerek zorla telefon açtırttı. Telefon üzerine gece yarısı Barbaros Mahallesi'ndeki tarif edilen yere giden Övünç, otomobilin içinde bekleyen sevgilisi Ö.U.'nun yanı sıra babası V.U. ve nişanlısı H.D. ile karşılaştı. H.D.'nin kaçmaya çalışan Övünç'ü kasığından, karnından ve sağ bacağından yaralayıp otomobile bindirdikten sonra nişanlısı ve babası ile birlikte Üçpınar Beldesi yol ayrımındaki kanallar bölgesine götürdüğü, burada başını taşla ezerek öldürdüğü iddia edildi.Ö.U., babası V.U. ve nişanlısı H.D., cesedi görüp haber veren bir köylünün ihbarı üzerine gelen jandarma ekiplerinin soruşturması sonucu 2 saat sonra Akmescit Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanıp gözaltına alındı.Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Ö.U., V.U. ve H.D. sorgularının tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.