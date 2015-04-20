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Yaşam

Manisa'da trene taşlı saldırı, makinist başından yaralandı

Saldırıya uğrayan tren Uşak'tan İzmir'e gidiyordu

20 Nisan 2015 09:59

Uşak-İzmir seferini yapan tren, Turgutlu Garı'nda durduğu sırada taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda trenin makinisti yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan İzmir'e giden 31620 sefer sayılı tren, yolcu indirmek ve bindirmek için durduğu Turgutlu Garı'nda henüz belirlenemeyen nedenle taşlı saldırıya uğradı.

Saldırıda atılan taşlardan biri başına isabet eden makinist Mehmet Salih Meydan yaralandı. Meydan, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tren, 1 saat sonra makinist Meydan'ın taburcu edilmesinin ardından yoluna devam etti.

Öte yandan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili H.D. (16) ve E.K'yi (16) gözaltına aldığı öğrenildi.

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