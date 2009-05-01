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Yaşam

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

01 Mayıs 2009 04:30

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Ahmetli girişindeki kazada, Turgutlu'dan Ahmetli yönünde gitmekte olan Veli Şahin'in (52) kullandığı 45 VL 589 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Ünal'ın (52) yönetimindeki 35 VLA 52 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Şahin olay yerinde öldü, yanındaki Halil Sözen (54) ise ağır yaralandı.

Sözen, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazaya karışan kamyon şoförü Halil Ünal ise gözaltına alındı.

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