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Manisa'da trafik ekiplerinden drone'lu denetim

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde polis ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi yaptı

08 Aralık 2018 16:45

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde polis ekipleri, drone ile havadan trafik denetimi yaptı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, D- 300 Karayolu üzerindeki trafik ışıklarında ışık ihlali yapan ve araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücüleri havadan drone ile denetledi. Kula\'da en fazla trafik kazasının meydana geldiği Hisarkapı Kavşağı\'nda denetim noktası oluşturuldu. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan bir diğer trafik ekibi ise, havadan kurallara uymadığı tespit edilen sürücüleri durdurarak yasal işlem yaptı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 12 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 4 sürücüye ise araç kullanımı sırasında cep telefonu ile konuştuğu için idari para cezası kesti.

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