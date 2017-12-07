Manisa'da Tekke'den Altınordu uyarısı

MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR Teknik Direktör Fatih Tekke, pazar günü evlerinde Altınordu ile oynayacakları karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Altınordu\'nun genç ve dinamik bir takım olduğunu belirten Tekki, \"Çok istekli oynuyorlar. Tecrübeleri biraz az olan futbolculardan kurulu ama eğer onlara müsaade edersek işimiz zorlaşır. Çok zor bir maç bekliyor bizi. Kesinlikle her hafta olduğu gibi 3 puan için oynayacağız\" dedi.

Fatih Tekke, genç kaleci Göktuğ Bakırbaş’ın performansıyla ilgili bir soru üzerine, \"Göktuğ gerçekten çok iyi bir kaleci. Çok iyi maçlar çıkardı. Özellikle Erzurum deplasmanında çok iyiydi. Kalecilerin takımlar üzerindeki etkisini yaşıyoruz. Göktuğ, Deniz, Zafer, Ömer, Alper, Asım, Kağan ve Berk gibi gençlere sahibiz. Elimizde gelişimi kısa ve uzun sürecek oyuncularımız var. Bunlara destek olmamız, ilgi göstermemiz lazım\" diye konuştu.