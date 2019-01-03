T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da 'swinger' operasyonu: 6'sı kadın 18 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

03 Ocak 2019 20:31

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı \'swinger\' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6\'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı.
Manisa\'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden \'swinger\' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6\'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği\'ne götürüldü. Burada suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.O., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. \'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama\' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cemil SEVALMANİSA DHA MANİSAGözaltındakiManisaTwitterEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Ahlak Büro AmirliğiAsayişBuradaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24