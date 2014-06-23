Manisa'da 'suyumuzu bizden habersiz sattılar' diyen köylüden meşaleli protesto

Manisa Alaşehir'in doğal kaynak suyunun kendilerinden habersiz bir firmaya satıldığını öğrenen bölge köylüleri durumu meşaleli yürüyüşle durumu protesto etti. Suyu satın alan firmanın köye ulaşan boruları kesip kendi borularını döşemeye başladığı bu sırada ağaçları kesip erozyona neden olduğu iddia edildi. CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

Manisa Alaşehir’in Horzumalayaka Mahallesi Domuzderesi mevkiinde bulunan doğal kaynak suları iddiaya göre Manisa İl Özel İdaresi tarafından su dolum tesisi kuracak olan bir firmaya 30 yıllığına ihale edildi. Salihli Sektör Gazetesi muhabiri Emre Saçlı’nın verdiği bilgilere göre, mahalle sakinleri de tarımsal sulama ile evlerinde kullandıkları suların kendilerinden habersiz ihale edilmesine tepki göstererek gece meşaleli bir yürüyüş düzenledi.

'Su bize ancak yetiyordu'

Radikal’de yer alan habere göre, doğal kaynak sularının kendi ihtiyaçlarını zor karşıladığına işaret eden Horzumalayaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Başkurt ve Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Ersoy duruma öfkeli. Bölgede şuanda doğaya da büyük bir zarar verildiğini belirten kooperatif yöneticileri, “Davamızda haklıyız. Sonuç alana kadar mücadelemiz sürecek” dediler.

Başkurt ve Ersoy şöyle konuştu. “Alaşehir’in Horzumalayaka Mahallesi Domuzderesi Mevkii’nde bir çok doğal kaynak suyu var. Bu suları hem tarımsal sulamada, hem hayvanlarımızın su ihtiyaçlarında hem de kendi evlerimizde kullanıyoruz. Sular zaten yetersiz. Öğrendik ki Manisa İl Özel İdaresi, bu doğal kaynak suları ihale ile 30 yıllığına bir firmaya vermiş. Bu olaydan mahallemizde kimsenin haberi yok. Mahalle sakinlerine gelip bu durumu anlatan da yok.

CHP'li vekil devrede

Alaşehir’de yaşanan sorunun acil bir önlem alınmazsa ve ilgili denetimler yapılmazsa, Horzumalayaka başta olmak üzere, birçok mahalleyi, canlı yaşamını, tarımsal ve hayvansal üretimi, içme ve kullanma suyunu, Kavaklıdere Göleti’ni doğrudan tehlikeye atacağını belirten CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, mahallelinin mücadelesine destek verdi. Öz, yaşamını ve geçimini bölgeden çıkan doğal kaynakla sürdüren köylülerin kadim haklarının plansız kararlarla alt üst edilmek üzere olduğunu kaydetti.

Mahallelerdeki su seviyesinin azalmasının hayvan ölümlerine, evlerde içme suyu sorunlarına ortam hazırladığını belirten Öz, şunları söyledi: “Su, en temel haktır. Mahalleye ulaşan boruları kesmenin, yerine kendi borularını döşeyerek suyu pazarlamanın çok büyük tehlikeleri doğuyor. Arazide yapılan kazı çalışmaları yamaçlara ciddi ölçüde zarar vermiş, heyelan ve erozyonlar başlamış. Yol açmak adına, ormanlık alandaki birçok ağaç katledilmiş. Doğayı ve insanı hiçe sayarak suyu paraya bağlayanlar, hangi siyasi ilişkilerin içine girerse girsin hesap verecek. Binlerce insanımızı etkileyecek, hayvanlara ve ormanlara zarar veren bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir."

Soru önergesi

Öz, konuyu Meclis’te gündemine de taşıyarak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi verdi. Öz'ün önergesinde şöyle denildi:

"Alaşehir-Horzumalayaka’da halkımızın tepkisini çeken bu karar, bölge sakinlerinin yaşam şartları, üretim koşulları, bölgedeki canlı varlığı ve ekosistem, yakın civardaki gölet projesi dikkate alınarak mı verilmiştir; bu konuda bir çevresel değerlendirme raporu var mıdır? Bölge halkının ve Horzumalayaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin görüşü ne zaman alınmıştır? Bahse konu alanda kaç adet doğal kaynak vardır, bunların kaçı kaptaj altına alınmıştır? Ruhsat ve izin kapsamına alınmış ne kadar kaynak vardır? Ruhsat alınmış kaynakların kaçı Alaşehir Belediyesine, kaçı DSİ’ye aittir? Orman alanı içine dozerlerle açılan yeni yol, ruhsat ve izin kapsamında mıdır? Açılan yeni yollardan çıkan toprak malzemenin derelere doldurulması, ruhsat ve izin dahilinde midir; bu konuda Karayolları Bölge Müdürlüğünün görüşü alınmış mıdır? Derelere ve ardından Kavaklıdere Göleti’nin tabanına dolan toprağın yol açtığı erozyon nedeniyle, ilgili firmaya herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Usulüne uygun biçimde verilmiş bir tahsis var mıdır, bu tahsis hangi tarihte verilmiştir? Verilen iznin öncesinde, yeraltı ve yerüstü sularında yaz ve kış ölçümü yapılmış mıdır; bundan sonra yapılacak mıdır? Doğal kaynak suyunun ölçüm sonucu nedir? Verilen su işletme ruhsatının kapsamı ve süresi nedir; bu ruhsatlandırma sürecinde Bakanlığınızın görüşü alınmış mıdır? DSİ tarafından bu bölgedeki su kaynaklarının çıkarılması ve işlenmesi için verilen tahsis belgesinin kapsamı nedir? Su kaynakları azalan Horzumalayaka Mahallesi’nin yaşadığı mağduriyetin yerinde tespiti ve ruhsatlandırma, tahsis belgesi süreciyle birlikte, kazı faaliyetlerinin tahsis belgesinin kapsamına uygunluğunun gözden geçirilmesi yönünde bir çalışma yaptıracak mısınız? DSİ Bölge Müdürü Yardımcısı, Horzumalayaka Mahalle sakinleriyle görüşerek ve bilgi aktarımında bulunduğu gerekçesiyle mi görevinden alınmıştır?"