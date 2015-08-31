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Yaşam

Manisa'da Suriyeli sığınmacılar elleri bağlı halde bulundu!

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

31 Ağustos 2015 10:16

Manisa'da, elleri bağlı bağ evine kapatılan Suriyeliler, bekçinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Bekçi ile çıkan silahlı çatışmada 'umut taciri' olduğu iddia edilen bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elleri bağlı şekilde bir bağ evine kapatılan 13 Suriyeli, bekçinin dikkati sayesinde kurtarıldı. 

Sancaklı İğdecik Mahallesi Ova mevkisinde devriye gezen Şehzadeler Belediyesi Çiftçi Malları Koruma Birliği'nde görevli ismi açıklanmayan bekçi, bir bağ evinden gelen sesler üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Bu sırada bağ evinden çıkan umut taciri olduğu ileri sürülen kişiler bekçiye ateş etti. Bekçinin pompalı tüfekle ateşe karşılık vermesi üzerine M.M.H. (23) yaralandı, diğer 2 şüpheli kaçtı. Yaralı, Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Jandarmanın gelmesiyle bağ evine giren ekipler, elleri bağlı 13 Suriyeli sığınmacıyı kurtardı. Suriyeliler, umut tacirlerinin kendilerini İzmir'den alarak Yunanistan'a kaçırmayı vadettiğini, ardından paralarını alıp elleri bağlı şekilde buraya getirdiklerini söyledi. 

Kendi aralarında telsizle iletişim kurduklarını belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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