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Spor

Manisa'da Süper Lig için önemli 90

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi henüz bitime 5 hafta kala kesinleşen Grandmedical Manisaspor, yarın Süper Lig peşindeki Ankaragücü'nü ağırlayacak

27 Nisan 2018 15:31

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de küme düşmesi henüz bitime 5 hafta kala kesinleşen Grandmedical Manisaspor, yarın Süper Lig peşindeki Ankaragücü\'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda Zorbay Küçük\'ün yöneteceği mücadele saat 15.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarını VIP ve misafir 75, kapalı 50 TL olarak açıklayıp konuk taraftarlara 1650 kişilik kontenjan ayırdı. İki kulüp arasında önceki yıllarda da bilet fiyatı tartışması yaşandığını hatırlatan Ankaragücü cephesi, zamlı fiyatlara tepki gösterdi. Genç ağırlıklı kadrosuyla ligde son 12 maçın 11\'ini kaybeden Manisaspor için mücadele yalnız prestij niteliği taşırken Ankaragücü\'nün 90 dakika sonrası Süper Lig\'e dönüşünü ilan etme ihtimali bulunuyor. Geçen sezon 2\'nci Lig\'den 1\'inci Lig\'e çıkan Başkent temsilcisi, Manisaspor\'u yener, alt sırasındaki rakipleri Ümraniyespor ve Boluspor ise puan kaybı yaşarsa son hafta öncesi 6 yıl sonra Süper Lig\'e dönecek.

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