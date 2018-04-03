T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da suç şebekesine operasyon: 24 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da çeşitli suçlara karıştığı belirtilen, kentte 'Açıkgözler' olarak anılan gruba yönelik operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı

03 Nisan 2018 14:58

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da çeşitli suçlara karıştığı belirtilen, kentte \'Açıkgözler\' olarak anılan gruba yönelik operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 aydır teknik takibe aldığı Akhisar ilçesindeki \'Açıkgözler\' diye bilinen gruba yönelik, dün operasyon düzenledi. İlçede yasadışı bahis, kumar oynatma, zorla çek ve senet imzalatma, tefecilik, zorla para tahsilatı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, yağma ve silahla yaralama ile cinayet suçlarına karıştıkları öne sürülen şebekeye yönelik Akhisar ve Gölmarmar ve Soma ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 31 kişiden 24\'ü yakalandı. Diğer 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 11 tabanca, 8 pompalı tüfek, 1 dürbünlü tüfek, 1 çelik yelek, 1 kelepçe, 1 çelik kasa, 28 cep telefonu, 19 bilgisayar kasası, 6 tablet bilgisayar, 19 dizüstü bilgisayar, bahis oynatma listesi, bahis alacak listesi, çek, senet ve toplam 38 bin 740 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAManisaEmniyet MüdürlüğüAkhisarGölmarmarSomaDiğerOperasyondaGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24