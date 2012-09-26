Manisa'da sızan amonyak 50 işçiyi zehirledi

Manisa'daki bir salça fabrikasında amonyak kazanından sızan gaz, 50 işçinin zehirlenmesine neden oldu. Hastanaye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Manisa'da, kurutulmuş domates işleyen bir fabrikada amonyak kazanındaki sızıntısından etkilenen 50 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'ya bağlı Çobanisa beldesinde salça ve kurutulmuş domates üreten bir fabrikada, vardiya değişimi sırasında amonyak kazanından gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntıdan etkilenen işçiler tesis dışına çıkarıldı. Baygınlık geçiren işçiler ambulansla, diğer işçiler ise fabrika servisiyle Manisa ve Turgutlu'daki hastanelere götürüldü.

Hastanede kıyafetleri değiştirilerek oksijen verilen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Sızıntının vardiya değişimi saatine rastlamasının gazdan etkilenen işçi sayısını artırdığı belirtildi.

Öte yandan, hastanelere gelen işçi yakınlarıyla gazetecilerden de koruyucu kep takmaları istendi.

Amonyak kazanında patlamaya karşı güvenlik mekanizmasının çalışması sonucu oluşan gaz sızıntısının bir süre sonra durduğu bildirildi.