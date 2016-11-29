Manisa'da silahlı çatışma; 6 yaralı

Manisa'da iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir turizm firmasının sahibi Mahmut K. ile Onur D. arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan Onur D, bir süre sonra bir grup arkadaşıyla firma önüne geldi. Burada çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay sonrası iş yerinde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Bu arada, park halindeki bir otomobilde 2 ve şüphelilerin kaçtığı istikametteki bir aracın altında ise 1 pompalı tüfek bulundu. Polis, kavga sonrası 8 kişiyi gözaltına alındı.