Manisa'da sigara vurgunu

Manisa'dan özel bir firmaya sigara götürmek için yola çıkan 3 TIR'dan birisi Salihli ilçesinde boş halde bulundu. İçindeki 813 bin TL değerinde olan sigaraların alındığı belirlenen TIR'ın sürücüsü de kayıplara karıştı.



Merkezi Ankara'da bulunan bir sigara firması, Manisa'dan mal almak için 3 TIR gönderdi. Bir süre sonra 3 TIR'dan 2'si, yükledikleri sigaralarla Ankara'ya geri döndü. Diğer TIR'ın Ankara'ya ulaşmaması üzerine şüphelenen 45 yaşındaki firma yetkilisi T.A., durumu polise bildirdi. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Salihli Eski Sanayi Sitesi'nde boş bir TIR bulunduğu bilgisi geldi. Bulunan aracın, Ankara'ya ulaşması beklenen 45 UA 3312 plakalı TIR olduğu, 46 yaşındaki sürücüsü S.G.'nin ise kayıplara karıştığı belirlendi.



Polis, piyasa değeri 813 bin TL olan sigaralarla birlikte kaybolan sürücünün peşine düştü.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

