Manisa'da peş peşe korkutan depremler...

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Saruhanlı ilçesinde de 4,6 ve 07.38'de 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saruhanlı'da (Kumkuyucak) saat 10.34'te 4.3, 11.06'da ise 3.8 şiddetinde artçı sarsıntılar kaydedildi. Manisa ve İzmir’de hissedilen depremler sonrası halk korkuya kapıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Manisa, dün merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de sabah saatlerinden itibaren arka arkaya 4.4, 4.0, 4.6 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerle sarsıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 1 saat içinde en büyüğü 4,8 olan üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, merkez üssü Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde saat 05.14'te 4,4, saat 05.16'da 4,0 ve saat 05.52'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan 05.50'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 07.38'de de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kentte 2 ila 3.9 arasında da çok sayıda artçı sarsıntı ölçüldü.

Dün akşam 5.1 büyüklüğünde deprem olmuştu

Manisa ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi, dün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü Manisa’nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem saat 18.53’te ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Manisa ve İzmir’de şiddetli hissedilen depremde halk sokaklara fırladı. Yetkililer can kaybı olmadığını açıklamıştı.