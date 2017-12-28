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Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şerit ihlali yaparak takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

28 Aralık 2017 18:02

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, şerit ihlali yaparak takla atan otomobildeki 3\'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir-Ankara karayolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kula\'dan Salihli yönüne giden 38 yaşındaki Nihal Altunbay yönhetimindeki 35 MME 87 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak, takla attı. Otomobil sürücü Nihal Altunbay ile yanındaki Özlem Coşkun (40), Şerife Terzi (42), Mustafa Mahir Terzi (6), Yusuf Eren Albunbay (11) ve Mustafa Kerem Altunbay (5) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye  alındı. Yaralılardan Mustafa Mahir Terzi\'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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