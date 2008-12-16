Manisa'da örnek davranış

Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 derslikli anaokulu yaptıran hayırsever iş adamı Hüseyin Bulut'un oğulları, okulun bir an önce tamamlanması için inşaatta işçilerle birlikte çalışıyor.



Salihli'de kendini hayır işlerine adayan, sağlık ocağı, köprü ve eğitim kurumlarının yapılmasına öncülük eden iş adamı Hüseyin Bulut, yetkililerden gelen talep üzerine ilçede 5 derslikli anaokulu yaptırıyor. İş adamının oğulları Hasan ve Seyfi Bulut da okulun yapımında işçilere destek veriyor. Bulut kardeşler, son olarak bahçe düzenlemesinin 19 Aralıktaki açılışa yetişebilmesi için işçilerle birlikte sabahın ilk saatlerinden akşama kadar çalışıyor.



Hasan Bulut, yaptığı açıklamada, İzmir'de kendine ait iş yeri olmasına rağmen babasının yaptırdığı okulun tamamlanmasına öncelik verdiğini söyledi. Bu nedenle ilçede kalarak çalışmalara yardım ettiğini belirten Hasan Bulut, ''Ben de babam gibi bu eğitim yuvalarına destek vermeye devam edeceğim. Okullara gidiyorum, her taraf cıvıl cıvıl. Bu mutluluk hiçbir şeye değişilmez'' dedi.



Okulun yapım çalışmasını yakından takip eden Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Karabıyık da anaokulunda 200 öğrencinin eğitim göreceğini belirterek, 250 bin YTL'ye mal olan okulun açılışını Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yapmasının planlandığını bildirdi. Hüseyin Bulut'un oğullarının okul yapımı ve bahçe düzenlemesine destek verdiklerini ifade eden Karabıyık, ''Başkaları tatil yaparken onlar okulda işçilerle tohum ekti, bahçeyi sürdü. Kendilerini bu onurlu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu davranışlarının başkalarına örnek olmasını diliyorum'' diye konuştu.

