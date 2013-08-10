Manisa'da orman yangını



Turgutlu'nun Çatalköprü ve Aşağı Bozkır köyleri yakınındaki ormanlık alanda 3 ayrı noktada yangın başladı.

Alınan bilgiye göre, Çatal Harmanı mevkiinde üç ayrı noktada başlayan yagın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Çatalköprü ve Aşağı Bozkır köyleri yönüne ilerleyer ve yerleşim yerleri için risk oluşturduğu bildirilen yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arazöz ve çok sayıda söndürme ekipi müdahale etti.

Yangın nedeniyle köylüler ve çevre çiftliklerde bulunanlar panik yaşayarak, hayvanlarını uzaklaştırmaya çalışırken, bazı köylüler de söndürme çalışmalarına yardım etti.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan müdahaleyle yangının yayılmasının önüne geçildiğini, kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.