Manisa'da öğrenci servisleri denetlendi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, okulların açılmasıyla birlikte öğrenci servisleri, polis ekipleri tarafından denetlendi. İl genelinde kontrol edilen 1161 öğrenci servisinden kusurlu bulunan 146\'sına, toplam 49 bin 566 lira para cezası kesildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli seyahat edebilmesi amacıyla il genelindeki öğrenci servislerini mercek altına aldı. İl genelinde 215 trafik ekibi ve 429 polisin katıldığı denetimlerde, 1161 öğrenci servisi kontrol edildi. Kusurlu bulunan 146 servis aracı sahibine toplam 49 bin 566 lira para cezası kesildi.
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