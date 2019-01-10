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Manisa'da minibüs, traktöre çarptı: 14 yaralı

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir minibüs, römork takılı olan traktöre arkadan çarptı

10 Ocak 2019 14:10

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, bir minibüs, römork takılı olan traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile römorkta bulunan mevsimlik işçilerin de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, İzmir- Ankara E- 96 karayolunda Durasıllı Mahallesi\'nde meydana geldi. Salihli\'den Kula yönüne giden C.M.C. (27) yönetimindeki 35 CRK 14 plakalı minibüs, önünde giden Ramazan E.\'nin (64) kullandığı 45 RS 182 plakalı, römorkunda mevsimlik işçilerin bulunduğu traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Ramazan E. ile römorktaki mevsimlik işçiler Ömer Ö., Süleyman P., Şuayip P., Selahattin E., Ali O., Hanifi G., Osman Ü., Muammer Ç., Şevket E., Suat Ç., Hasan Ö. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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